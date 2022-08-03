Мэр Горловки Приходько заявил о смерти полковника ДНР Ольги Качуры

В ДНР погибла полковник Ольга Качура командир дивизиона реактивной артиллерии вооруженных сил республики.

В среду 3 августа мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале сообщил о смерти командира дивизиона реактивной артиллерии вооруженных сил ДНР полковника Ольги Качуры, позывной Корса. Последние восемь лет она участвовала в боевых действиях на стороне армии ДНР. В ее подчинении было 140 бойцов.

По словам мэра Горловки Приходько, машина, в которой ехала Корса, попала под обстрел украинских военных. Качуру пытались спасти, но она умерла по дороге в больницу.