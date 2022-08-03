ВСУ за последние сутки выпустили более 340 снарядов по ДНР
За сегодняшний день украинские военные выпустили более 340 снарядов по восьми городам ДНР
Народная милиция ДНР сообщает, что за текущие сутки со стороны ВСУ было выпущено более 340 снарядов по восьми населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Снаряды были выпущены из реактивных систем залпового огня "Град".
В телеграмм-канале Народной милиции отмечается, что два мирных жителя погибли, девять ранены, повреждено 37 жилых домов, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Опубликовано: Елена Калиновская
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