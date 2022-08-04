Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Организация Amnesty International утверждает, что украинские войска ведут боевые действия запрещёнными методами.
Утром четверга всемирно известная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что представители вооружённых сил Украины прибегают к использованию запрещённых методов ведения войны, размещая боевую технику и личный состав ВСУ в гражданских объектах, не эвакуируя мирное население из близлежащих районов.
Также Amnesty International утверждают, что таким образом украинские войска выманивают огонь артиллерии ВС России на себя, что ведёт к гибели мирного населениях в гражданских объектах, где размещена техника и солдаты ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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