Минобороны Турции после досмотра разрешило сухогрузу Razoni 3 проход через Босфор
Министерство обороны Турции сообщило о разрешении для украинского корабля с зерном пройти через Босфор.
Украинский сухогруз Razoni 3 успешно прошел досмотр со стороны Министерства обороны Турции.
Сообщается, что после досмотра судна, ему было разрешено пройти через пролив Босфор.
"Минобороны Турции по итогам досмотра сухогруза Razoni 3 августа сообщило, что ему разрешен проход через пролив Босфор", - сообщает ТАСС.
Отмается, что досмотр проводился в течении полутора часов.
Опубликовано: Николай Скира
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