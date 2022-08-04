Минобороны Турции после досмотра разрешило сухогрузу Razoni 3 проход через Босфор

Министерство обороны Турции сообщило о разрешении для украинского корабля с зерном пройти через Босфор.

Украинский сухогруз Razoni 3 успешно прошел досмотр со стороны Министерства обороны Турции.

Сообщается, что после досмотра судна, ему было разрешено пройти через пролив Босфор.

"Минобороны Турции по итогам досмотра сухогруза Razoni 3 августа сообщило, что ему разрешен проход через пролив Босфор", - сообщает ТАСС.

Отмается, что досмотр проводился в течении полутора часов.