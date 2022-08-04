Шведский канал SVT извинился за репортаж о жителях Херсона, получивших паспорт РФ

Телевизионный канал SVT принёс извинения за репортаж, в котором ранее рассказал о жителях Херсонской области, получающих российские паспорта.

Информационное агентство Dagens Media уведомляет, что шведский телеканал SVT вынужден был извиниться за репортаж, показанный в его эфире 28 июля. На кадрах SVT демонстрировалось, как украинские граждане в Херсонской области получали российские паспорта под звуки гимна России, вместе с тем плача от радости.

После вышедшего в эфир репортажа граждане Швеции подали 47 жалоб на телеканал SVT, что вынудило администрацию ресурса принести извинения за опубликованные материалы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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