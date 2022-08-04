Обстрел ВСУ здания драмтеатра в Донецке сорвал прощание с Ольгой Качурой
Украинские военные обстреляли центр Донецка, сорвав церемонию прощания с полковником милиции ДНР Ольгой Качурой.
4 августа украинские военные обстреляли центр Донецка. Под обстрел попал и местный драмтеатр, в котором должно было начаться прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. По сообщениям редакции "РИА Новости", ВСУ наносят удары по центу города, в результате чего сработала система противовоздушной обороны.
Людей, пришедших на прощание с Качурой пришлось эвакуировать в убежище,а церемонию прощания отложить. Репортеры издания сообщают, что в центре города погибла женщина.
Опубликовано: Елена Калиновская
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