Обстрел ВСУ здания драмтеатра в Донецке сорвал прощание с Ольгой Качурой

Украинские военные обстреляли центр Донецка, сорвав церемонию прощания с полковником милиции ДНР Ольгой Качурой.

4 августа украинские военные обстреляли центр Донецка. Под обстрел попал и местный драмтеатр, в котором должно было начаться прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. По сообщениям редакции "РИА Новости", ВСУ наносят удары по центу города, в результате чего сработала система противовоздушной обороны.

Людей, пришедших на прощание с Качурой пришлось эвакуировать в убежище,а церемонию прощания отложить. Репортеры издания сообщают, что в центре города погибла женщина.