Европейский союз ввёл санкции против Виктора Януковича

Евросоюз ввёл санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

В четверг, 4 августа 2022 года, Европейский союз расширил санкционный список, включив в него бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына, предпринимателя Александра Януковича.

Согласно документу опубликованному на сайте официального журнала Евросоюза, Виктор и Александр Януковичи попали под очередные санкции из-за «поддержки действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 