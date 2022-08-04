Европейский союз ввёл санкции против Виктора Януковича

Евросоюз ввёл санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

В четверг, 4 августа 2022 года, Европейский союз расширил санкционный список, включив в него бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына, предпринимателя Александра Януковича.

Согласно документу опубликованному на сайте официального журнала Евросоюза, Виктор и Александр Януковичи попали под очередные санкции из-за «поддержки действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины».