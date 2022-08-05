Во время голосования Сената США о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО приветствовали Владимира Путина
В ходе обсуждения резолюции о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в Сенате США сенатор-республиканец Линдси Грэм поприветствовал Владимира Путина.
Грэм заявил, что хотел бы поблагодарить президента России, поскольку без него не случилось бы нынешнее событие.
Конфликт России и Украины подтолкнул Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО. Обе страны исторически были нейтральными в военном отношении, даже во время холодной войны.
На совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой в Стокгольме в середине апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ситуация в Украине изменила все.
Россия много лет выступала против расширения НАТО, поскольку видела в этом угрозу для себя. Владимир Путин частично обвинил Альянс в противостоянии в Украине.
Ожидалось, что Сенат подавляющим большинством голосов одобрит резолюцию о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в среду, и только один республиканец — сенатор Джош Хоули из Миссури — планировал проголосовать против.
Сенат проголосовал 95 голосами против 1, чтобы одобрить резолюцию, при этом все члены фракции Демократической партии и большинство республиканцев проголосовали за нее.
Документ ратифицирует протоколы о присоединении, которые союзники по НАТО подписали 5 июля.
Опубликовано: Светлана Репина
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