Украина потребовала 750 миллиардов долларов для возмещения «ущерба от спецоперации»
Киевская школа экономики заявила, что Украине должны предоставить компенсацию «ущерба от спецоперации» в размере 750 миллиардов долларов.
5 августа сотрудники Киевской школы высшей экономики провели аналитическое исследование в результате которого заявили, что для восстановления Украины после СВО потребуется 750 миллиардов долларов.
Специалисты учреждения образования пояснили, что несмотря на то, что по факту экономические потери страны составили лишь 108 миллиардов долларов, они планируют воссоздать Украину «лучше, чем было», поэтому требуют семикратной компенсации «ущерба от спецоперации».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Тайвань обвиняет Китай и Россию в массовых кибератаках после визита Пелоси
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
В Китае температура растет быстрее, чем во всем мире
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань