Киевская школа экономики заявила, что Украине должны предоставить компенсацию «ущерба от спецоперации» в размере 750 миллиардов долларов.

5 августа сотрудники Киевской школы высшей экономики провели аналитическое исследование в результате которого заявили, что для восстановления Украины после СВО потребуется 750 миллиардов долларов.

Специалисты учреждения образования пояснили, что несмотря на то, что по факту экономические потери страны составили лишь 108 миллиардов долларов, они планируют воссоздать Украину «лучше, чем было», поэтому требуют семикратной компенсации «ущерба от спецоперации».