Лавров подтвердил, что Россия готова обсуждать обмен баскетболистки Бриттни Грайнер
Приговоренная в четверг в России Бритни Грайнер к девяти годам лишения свободы может стать предметом обмена пленными, заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва готова обсудить с Вашингтоном обмен пленными с участием баскетболистки Бриттни Грайнер по каналу связи на уровне президента.
«Мы готовы обсуждать эту тему, но только в рамках того канала (общения), который был согласован президентами (Владимиром) Путиным и (Джо) Байденом» , — указал Лавров в ходе пресс-конференции в Камбоджи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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