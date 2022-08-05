Лавров подтвердил, что Россия готова обсуждать обмен баскетболистки Бриттни Грайнер

Приговоренная в четверг в России Бритни Грайнер к девяти годам лишения свободы может стать предметом обмена пленными, заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва готова обсудить с Вашингтоном обмен пленными с участием баскетболистки Бриттни Грайнер по каналу связи на уровне президента.

«Мы готовы обсуждать эту тему, но только в рамках того канала (общения), который был согласован президентами (Владимиром) Путиным и (Джо) Байденом» , — указал Лавров в ходе пресс-конференции в Камбоджи.