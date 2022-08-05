WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол

Новостное агентство The Washington Post утверждает, что в ближайшее время между Владимиром Зеленским и главами крупных украинских городов может произойти идеологический раскол.

5 августа американское издание The Washington Post сообщило, что Владимир Зеленский и мэры крупнейших городов Украины всё чаще сталкиваются с идеологическими расхождениями в условиях российской военной спецоперации. В частности, мэр Днепра Борис Филатов уверен, что Зеленский намеренно отодвигает регионы Украины на второй план, концентрируя миллионы долларов западной помощи в Киеве.

Также мэры украинских городов уверены, что Владимир Зеленский не хочет осуществлять процедуру децентрализации власти, насильно насаждая военные администрации по всей Украины. Полномочия данных военных администраций существенно превышают права уже действующих гражданских органов.