В институте мировой экономики в Киле не видят возможности перевезти все зерно с Украины по морю
По данным Кильского института мировой экономики (IfW), перевезти миллионы тонн зерна из Украины морским транспортом практически невозможно.
Для хранения 20 миллионов тонн необходимо обработать около 570 судов. «Именно потому, что сейчас снова начинается уборка урожая и для этого срочно нужны склады, другие варианты транспорта, такие как поезда и грузовики, также должны быть полностью использованы», — сказал в пятницу Винсент Стамер, глава отдела торговых индикаторов IfW в Киле.
По данным IfW, мировая торговля в июле упала на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем с поправкой на цены и сезонные эффекты.
В ЕС произошло падение экспорта и импорта на 2,1%, в США на 2,2 и 2,1%, в Китае на 3,2 и 4,1%, в России на 1,2 и 1,7%.
«Значения все еще находятся в пределах нормального диапазона колебаний и могут быть интерпретированы как нисходящее движение, противодействующее иногда высокому росту в июне», — оценил цифры Стамер: «Угрозы торгового краха нет, но тенденция к росту и нормализация процессов доставки вряд ли наступит в ближайшее время».
На мировую торговлю по-прежнему будет влиять перегруженность контейнеровозов. По данным IfW, 24 контейнеровоза ждут в немецкой бухте, чтобы пройти таможенную очистку в Гамбурге или Бремерхафене . Некоторые суда стоят на рейде около трех недель. Однако в порту Шанхая в Китае последствия локдауна наконец преодолены.
Россия, похоже, добивается успехов в попытке компенсировать недостаток торговли с ЕС в Азии. Количество контейнеров в портах, важных для азиатской торговли, значительно увеличивается.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань