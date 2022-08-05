В институте мировой экономики в Киле не видят возможности перевезти все зерно с Украины по морю

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), перевезти миллионы тонн зерна из Украины морским транспортом практически невозможно.

Для хранения 20 миллионов тонн необходимо обработать около 570 судов. «Именно потому, что сейчас снова начинается уборка урожая и для этого срочно нужны склады, другие варианты транспорта, такие как поезда и грузовики, также должны быть полностью использованы», — сказал в пятницу Винсент Стамер, глава отдела торговых индикаторов IfW в Киле.

По данным IfW, мировая торговля в июле упала на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем с поправкой на цены и сезонные эффекты.

В ЕС произошло падение экспорта и импорта на 2,1%, в США на 2,2 и 2,1%, в Китае на 3,2 и 4,1%, в России на 1,2 и 1,7%.

«Значения все еще находятся в пределах нормального диапазона колебаний и могут быть интерпретированы как нисходящее движение, противодействующее иногда высокому росту в июне», — оценил цифры Стамер: «Угрозы торгового краха нет, но тенденция к росту и нормализация процессов доставки вряд ли наступит в ближайшее время».

На мировую торговлю по-прежнему будет влиять перегруженность контейнеровозов. По данным IfW, 24 контейнеровоза ждут в немецкой бухте, чтобы пройти таможенную очистку в Гамбурге или Бремерхафене . Некоторые суда стоят на рейде около трех недель. Однако в порту Шанхая в Китае последствия локдауна наконец преодолены.

Россия, похоже, добивается успехов в попытке компенсировать недостаток торговли с ЕС в Азии. Количество контейнеров в портах, важных для азиатской торговли, значительно увеличивается.