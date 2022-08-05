Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль

Певица Алла Пугачёва решила вплотную заняться здоровьем. Она купила барокамеру, но применить её не может, так как заказ был с доставкой в Израиль, а звёздное семейство уже некоторое время находится в Юрмале.

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