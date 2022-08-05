Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В пятницу, 5 августа 2022 года, турецкое информационное агенство «Анадолу» сообщило прибытии президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи, где пройдут переговоры турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что на повестке дня Эрдогана и Путина – наращивание двухсторонних связей между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, а также обсуждение международных вопросов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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