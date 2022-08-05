Херсонская администрация опровергла сообщения о коме Сальдо
Замглавы Херсонской военной администрации Кирилл Стремоусов назвал сообщения о коме главы региона Владимира Сальдо слухами.
Заместитель руководителя российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 5 августа заявил, что сообщения о коме главы Херсона Владимира Сальдо слухами являются ложью.
Ранее телеканал RT сообщил в своем в Telegram-канале, что руководитель администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медицинском учреждении.
Тогда журналисты написали, что он в медикаментозной коме. Врачи оценили состояние Сальдо, как средне тяжелое.
Госпитализацию провели после медицинского осмотра чиновника. Временно исполняющим обязанности главы Херсонской области выполняет председатель правительства региона Сергей Елисеев.
В четверг вечером Сальдо заявлял, что его здоровье ухудшилось после перенесенного коронавируса, и он должен пройти медицинское обследование.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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