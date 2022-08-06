Российское телевидение рассказало, что Северная Корея предлагает РФ 100 000 добровольцев для отправки на Украину

Ведущий ток-шоу Игорь Коротченко в эфире Первого канала рассказал, что 100 000 северокорейских добровольцев готовы принять участие в российско-украинском конфликте на стороне РФ.

Коротченко также сослался на сообщения о том, что Россия пригласила северокорейских строителей для восстановления Донбасса.Он назвал корейских строителей мотивированными и нетребовательными.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил в интервью в июле, что корейские строители, которые являются высококвалифицированными, трудолюбивыми и готовыми работать в самых тяжелых условиях, будут играть очень серьезную роль в строительстве разрушенной инфраструктуры на Донбассе.

Северная Корея поддержала Россию в конфликте с Украиной. Мацегора подчеркнул, что КНДР ничего не получает за сотрудничество с РФ, а просто действует в соответствии с совестью.

Посол сказал, что Северная Корея — одна из очень немногих стран, которые могут позволить себе проводить полностью независимую внешнюю политику.

По его словам, ни Россия с Китаем, ни тем более США не могут заставить северокорейцев что-то делать или не делать.

Он также пообещал помочь Северной Корее бороться с санкциями на мировой арене. Мацегора отметил, что в новой реальности, в которой существуют Северная Корея и Донбасс, нужно привыкать жить в условиях всевозможных ограничений.