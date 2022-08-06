УЕФА оштрафовал турецкий «Фенербахче» на 50 тыс. евро за кричалку болельщиков о Путине

После того, как болельщики «Фенербахче» скандировали «Владимир Путин» во время игры с киевским «Динамо», УЕФА оштрафовала турецкий клуб.

По данным Европейского футбольного союза, «Фенербахче» должен заплатить штраф в размере 50 000 евро и быть приговорен к частичному локауту своих болельщиков.

Многочисленные болельщики «Фенербахче» скандировали имя президента России во второй половине матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Стамбуле.

Виталий Буяльский (57-я минута) вывел украинцев вперед, после чего с трибун раздались крики «Владимир Путин – ла-ла-ла-ла».

Инцидент также широко обсуждался в социальных сетях. Многие болельщики «Фенербахче» выразили сожаление по поводу поведения коллег на стадионе.