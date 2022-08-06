Послов стран Евросоюза в Китае срочно вызвали в МИД КНР
Заявления политиков государств «Большой семерки» полсужили поводом для срочного вызова иностранных дипломатов в МИД КНР.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая замминистра Дэн Ли сделал им серьезное предупреждение.
«Это заявление искажает факты и его следует считать вмешательством во внутренние дела Китая», — заявил Ли в ответ на недружественные заявления политиков ЕС.
Ли назвал эти заявления не иначе, как «открытой политической провокацией и серьезной ошибкой» стран Запада, которая посылает неверный сигнал Тайбэю.
Опубликовано: Тарас Медведев
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