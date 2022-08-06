Послов стран Евросоюза в Китае срочно вызвали в МИД КНР

Заявления политиков государств «Большой семерки» полсужили поводом для срочного вызова иностранных дипломатов в МИД КНР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая замминистра Дэн Ли сделал им серьезное предупреждение.

«Это заявление искажает факты и его следует считать вмешательством во внутренние дела Китая», — заявил Ли в ответ на недружественные заявления политиков ЕС.

Ли назвал эти заявления не иначе, как «открытой политической провокацией и серьезной ошибкой» стран Запада, которая посылает неверный сигнал Тайбэю.