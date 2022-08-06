Путин своим указом запретил западным банкам и нефтяным компаниям уходить из России

Президент РФ Владимир Путин ужесточает контроль над двумя ключевыми секторами российской экономики, пишет Bloomberg.

Подписанный им указ запрещает некоторым иностранным банкам и нефтяным компаниям, в том числе Exxon Mobil, уодить из России.

Согласно опубликованному указу, на который ссылается агентство, американская нефтяная компания Exxon Mobil и другие иностранные акционеры нефтяного месторождения "Сахалин-1" не смогут продать свои доли до конца года.

Указ был издан всего через несколько дней после того, как Exxon заявила, что ведет переговоры о передаче 30% доли в "Сахалине-1" другому неназванному юридическому лицу.

Согласно информации Bloomberg, указ также требует от правительства подготовить список других энергетических компаний и банков с иностранными акционерами, на которые могут распространяться такие же ограничения.

Международные компании уходят из России или приостанавливают свою деятельность после начала специальной военной операции в Украине.

Некоторые банки заявили, что рассматривают возможность покинуть страну из-за вторжения. Российские официальные лица пригрозили заблокировать такие шаги. Многие иностранные банки по-прежнему остаются в России, в том числе UniCredit, Raiffeisen Bank International AG и Citigroup.

В прошлом месяце Citigroup заявила, что рассматривает "все возможные варианты" ухода из России. Raiffeisen Bank сказал, что отъезд из страны был одним из его вариантов.

Exxon работала на месторождении "Сахалин-1", добыча нефти на котором была практически остановлена ​​с 15 мая из-за решения Exxon выйти из проекта. 20% акций принадлежат "Роснефти".

Указ Путина налагает такие же ограничения на более мелкий нефтяной проект Харьяга и ряд других российских активов, находящихся в собственности или совместной собственности так называемых "враждебных стран", пишет Bloomberg.