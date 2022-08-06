Путин своим указом запретил западным банкам и нефтяным компаниям уходить из России
Президент РФ Владимир Путин ужесточает контроль над двумя ключевыми секторами российской экономики, пишет Bloomberg.
Подписанный им указ запрещает некоторым иностранным банкам и нефтяным компаниям, в том числе Exxon Mobil, уодить из России.
Согласно опубликованному указу, на который ссылается агентство, американская нефтяная компания Exxon Mobil и другие иностранные акционеры нефтяного месторождения "Сахалин-1" не смогут продать свои доли до конца года.
Указ был издан всего через несколько дней после того, как Exxon заявила, что ведет переговоры о передаче 30% доли в "Сахалине-1" другому неназванному юридическому лицу.
Согласно информации Bloomberg, указ также требует от правительства подготовить список других энергетических компаний и банков с иностранными акционерами, на которые могут распространяться такие же ограничения.
Международные компании уходят из России или приостанавливают свою деятельность после начала специальной военной операции в Украине.
Некоторые банки заявили, что рассматривают возможность покинуть страну из-за вторжения. Российские официальные лица пригрозили заблокировать такие шаги. Многие иностранные банки по-прежнему остаются в России, в том числе UniCredit, Raiffeisen Bank International AG и Citigroup.
В прошлом месяце Citigroup заявила, что рассматривает "все возможные варианты" ухода из России. Raiffeisen Bank сказал, что отъезд из страны был одним из его вариантов.
Exxon работала на месторождении "Сахалин-1", добыча нефти на котором была практически остановлена с 15 мая из-за решения Exxon выйти из проекта. 20% акций принадлежат "Роснефти".
Указ Путина налагает такие же ограничения на более мелкий нефтяной проект Харьяга и ряд других российских активов, находящихся в собственности или совместной собственности так называемых "враждебных стран", пишет Bloomberg.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уволилась после отчета с обвинениями в адрес ВСУ
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Reuters: Индиана станет первым штатом США, где запретят аборты
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива