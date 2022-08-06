Производитель Snickers извинился за то, что представил Тайвань в рекламе, как «страну»
Американский кондитерский гигант Mars Wrigley заявляет, что «уважает суверенитет Китая» после того, как в рекламе его шоколадных батончиков Тайвань упоминался как «страна».
Американский кондитерский гигант Mars Wrigley принес извинения после того, как в рекламе шоколадных батончиков Snickers Тайвань был назван «страной».
Рекламный ролик мероприятия с участием Snickers и южнокорейской музыкальной группы BTS заканчивался словами «доступно только в следующих странах» с флагами Южной Кореи, Малайзии и Китайской Республики Тайвань.
Это видео, не предназначенное для рынка материкового Китая, было замечено китайскими интернет-пользователями, что вызвало споры в социальных сетях.
«Мы приняли к сведению сообщения прессы о мероприятии Snickers, проводимом в некоторых частях Азии», — сообщила Mars Wrigley в заявлении, опубликованном на официальном аккаунте Snickers China в социальной сети Weibo.
«Мы относимся к этому очень серьезно и приносим свои искренние извинения», — продолжает кондитерский гигант, который намерен «уважать суверенитет и территориальную целостность Китая».
Затем Snickers China разместила в своем аккаунте Weibo дополнительное сообщение: «В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».
Mars Wrigley — далеко не первая иностранная компания, которая извинилась в Китае за дипломатические промахи, опасаясь потерять доступ к огромному местному рынку. В 2019 году Dior, принадлежащий французскому гиганту и номеру один в мире по производству предметов роскоши LVMH, извинился за использование карты Китая без Тайваня во время презентации в китайском университете.
Опубликовано: Тарас Медведев
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