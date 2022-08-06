Британская разведка подтверждает большое скопление российских войск на юге Украины
По данным британской военной разведки, война на Украине вот-вот вступит в новую решающую фазу.
Основная часть боевых действий была перенесена на фронт протяженностью почти 350 километров, протянувшийся на юго-западе параллельно Днепру от района вокруг Запорожья до Херсона.
Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в субботу в Twitter в последнем отчете разведки.
Согласно выводам, российские войска почти наверняка концентрируются на юге Украины. Там они ожидают украинского контрнаступления или готовят возможную собственную атаку.
В отчете разведки говорится, что длинные российские колонны военных грузовиков, танков и артиллерии все еще движутся на юго-запад от Донбасса.
На Крымском полуострове дислоцированы тактические батальоны численностью от 800 до 1000 человек, которые, вероятно, будут поддерживать российские войска в Херсоне.
Ранее британская «Таймс» назвала цифру концентрации российских войск на подступах к Николаеву в 25 тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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