Британская разведка подтверждает большое скопление российских войск на юге Украины

По данным британской военной разведки, война на Украине вот-вот вступит в новую решающую фазу.

Основная часть боевых действий была перенесена на фронт протяженностью почти 350 километров, протянувшийся на юго-западе параллельно Днепру от района вокруг Запорожья до Херсона.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в субботу в Twitter в последнем отчете разведки.

Согласно выводам, российские войска почти наверняка концентрируются на юге Украины. Там они ожидают украинского контрнаступления или готовят возможную собственную атаку.

В отчете разведки говорится, что длинные российские колонны военных грузовиков, танков и артиллерии все еще движутся на юго-запад от Донбасса.

На Крымском полуострове дислоцированы тактические батальоны численностью от 800 до 1000 человек, которые, вероятно, будут поддерживать российские войска в Херсоне.

Ранее британская «Таймс» назвала цифру концентрации российских войск на подступах к Николаеву в 25 тысяч человек.