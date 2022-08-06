Минобороны РФ: украинские солдаты дезертируют в Николаевском направлении из-за потерь
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что бойцы трёх бригад ВСУ дезертирую в Николаевском направлении из-за потерь боеспособности.
В субботу, 6 августа 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об очередных случаях дезертирства в рядах украинских войск.
Конашенков отметил, что военнослужащие 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 61-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ из-за больших потерь личного состава и вооружения утратили боеспособность и дезертировали в Николаевском направлении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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