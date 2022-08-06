Минобороны РФ: украинские солдаты дезертируют в Николаевском направлении из-за потерь

Чат-бот с искусственным интеллектом обратил внимание, что у Цукерберга «столько денег, а он все еще носит ту же одежду»

Он также заявил, что «Не без ума от фейсбука. Похоже, все проводят больше времени в фейсбуке, чем общаются лицом к лицу».

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