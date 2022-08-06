Гитлер не был изобретателем автобана, который помог преодолеть безработицу в Германии

Один из самых живучих нацистских мифов заключается в том, что идею строительства автобана придумал Гитлер.

На самом деле, на открытии первого автобана совсем другой политик сказал: «Вот как будут выглядеть дороги будущего».

В 1932 году Конрад Аденауэр (1876–1967) был мэром Кёльна. За это время он реализовал множество крупных проектов, в том числе торговую ярмарку в Кёльне, впечатляющий подвесной мост через Рейн и завод американского производителя автомобилей Ford.

«Вот как будут выглядеть дороги будущего», — пророчествовал он 6 августа 1932 года: «Я надеюсь, что экономия времени и удобство вождения, которые были достигнуты, приведут новых друзей из дома и за границу к Рейну и красоте его ландшафта».

То, что Адольф Гитлер убрал с улиц сотни тысяч безработных, возможно, является самой долгоживущей нацистской легендой. Министр нацистской пропаганды Йозеф Геббельс утверждал, что блестящая идея автобанов пришла к фюреру, когда он все еще находился в тюрьме после неудавшегося переворота в 1923 году. Потом «на коленях открыл карту нашего отечества и нарисовал на ней свои автобаны Рейха».

По правде говоря, нацисты были ярыми противниками автобана, как и большинство партий, пока не пришли к власти. В Веймарской республике существовал консенсус в отношении того, что чистые автомобильные дороги следует рассматривать как роскошь для богатых. Для обычных людей автомобиль был недоступен. Так почему же государство должно тратить огромные деньги на дорожную сеть? В конце концов, вы можете сесть на поезд.

Однако со временем автомобильный трафик продолжал увеличиваться. С 1924 по 1929 год количество зарегистрированных автомобилей увеличилось на 300 процентов.

«И эта постоянно растущая мобильность привела к увеличению числа аварий на проселочных дорогах», — пояснил DPA Ульрих Сойниус, директор Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv в Кельне. Ведь вместе с автомобилистами двигались и конные повозки, и велосипедисты, и пешеходы.

Это также относилось к проселочной дороге между Кельном и Бонном, которая имела одну из самых высоких плотностей движения во всей Германии.

«Все интенсивное движение с севера на юг и наоборот проходило по этой дороге», — говорит Соэниус: «Были также туристы из Рурской области, Дюссельдорфа и Кельна, которые ездили в долину Рейна на выходных».

Поэтому вскоре раздались голоса за расширение проселочной дороги и резервирование ее для автомобилей. Согласно исследованию Сениуса, губернатор Рейнской провинции Иоганн Хорион (1876–1933) был даже более упорным в этом решении, чем Аденауэр.

В 1929 году инженер Роберт Отцен, председатель ассоциации по подготовке автомагистрали из Гамбурга в Базель, придумал слово «автобан» на основе слова «железная дорога». До этого люди говорили только про автомагистрали.

Автобан между Кёльном и Бонном был построен в разгар мирового экономического кризиса. С точки зрения планировщиков, это имело то преимущество, что безработных можно было привлечь к строительству. Чтобы как можно дольше сохранить работу 5540 безработных, при строительстве автомагистрали были запрещены экскаваторы и конвейерные ленты.