Сухогруз Navistar с украинской кукурузой прибыл в порт Стамбула

Сухогрузное судно с 33 тысячами украинской кукурузы на борту прибыло из Одессы в Стамбул.

В субботу, 6 августа 2022 года, турецкая телерадиокомпания ТРТ сообщила о прибытии из Одессы в порт Стамбула грузового судна Navistar с тридцатью тремя тысячами украинской кукурузы на борту.

Отмечается, что в настоящее время сухогруз стал на якорь в районе Сарыер, где судно и его содержимое досмотрят представители Координационного центра по зерну, после чего Navistar продолжит путь в Ирландию.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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