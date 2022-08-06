Сухогруз Navistar с украинской кукурузой прибыл в порт Стамбула
Сухогрузное судно с 33 тысячами украинской кукурузы на борту прибыло из Одессы в Стамбул.
В субботу, 6 августа 2022 года, турецкая телерадиокомпания ТРТ сообщила о прибытии из Одессы в порт Стамбула грузового судна Navistar с тридцатью тремя тысячами украинской кукурузы на борту.
Отмечается, что в настоящее время сухогруз стал на якорь в районе Сарыер, где судно и его содержимое досмотрят представители Координационного центра по зерну, после чего Navistar продолжит путь в Ирландию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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