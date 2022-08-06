В ходе обстрела со стороны Сектора Газа по израильскому городу Сдерот пострадало одно здание
В ходе ракетного обстрела со стороны Сектора Газа по израильскому городу Сдерот было повреждено одно здание. Пострадавших среди мирного населения нет.
Ракета, выпущенная боевиками палестинских группировок со стороны Сектора Газа, попала в одно из зданий в городе Сдерот. Как сообщила пресс-служба МВД Израиля, пострадавших среди мирного населения нет.
На данный момент правоохранительными органами устанавливается место попадания ракеты в здание.
Данное происшествие случилось на фоне ракетных ударов по израильским городам со стороны палестинского анклава в Секторе Газа.
Ранее, в пятницу, 5 августа, сообщалось о начале военной операции армии Израиля под кодовым наименованием "Рассвет", направленная против боевиков группировки "Исламский джихад". В ходе операции ВВС Израиля наносит авиаудары по территории Сектора Газа. В свою очередь, представители группировок Палестины совершают ракетные удары по приграничным городам Израиля.
По сообщением Минобороны Израиля, большая часть ракет боевиков сбивается ПВО.
На фоне данных событий в израильском тылу было введено чрезвычайное положение. Также сообщается, что в близлежащих с Сектором Газа приграничных территориях всю ночь звучали сигналы воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.
Опубликовано: Марчик Артём
-
-
Тайвань заявляет, что военные учения Китая имитируют атаку на остров
6 августа Тайвань заявил, что военные учения Китая, похоже, имитируют нападение на самоуправляемый остров после того, как несколько китайских военных кораблей и самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Диетолог Лиза Янг объяснила, как ужинать вне дома и не набирать вес
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Ученые заметили, что вращение Земли почему-то ускоряется, а дни становятся короче
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива