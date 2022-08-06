В ходе обстрела со стороны Сектора Газа по израильскому городу Сдерот пострадало одно здание

В ходе ракетного обстрела со стороны Сектора Газа по израильскому городу Сдерот было повреждено одно здание. Пострадавших среди мирного населения нет.

Ракета, выпущенная боевиками палестинских группировок со стороны Сектора Газа, попала в одно из зданий в городе Сдерот. Как сообщила пресс-служба МВД Израиля, пострадавших среди мирного населения нет.

На данный момент правоохранительными органами устанавливается место попадания ракеты в здание.

Данное происшествие случилось на фоне ракетных ударов по израильским городам со стороны палестинского анклава в Секторе Газа.

Ранее, в пятницу, 5 августа, сообщалось о начале военной операции армии Израиля под кодовым наименованием "Рассвет", направленная против боевиков группировки "Исламский джихад". В ходе операции ВВС Израиля наносит авиаудары по территории Сектора Газа. В свою очередь, представители группировок Палестины совершают ракетные удары по приграничным городам Израиля.

По сообщением Минобороны Израиля, большая часть ракет боевиков сбивается ПВО.

На фоне данных событий в израильском тылу было введено чрезвычайное положение. Также сообщается, что в близлежащих с Сектором Газа приграничных территориях всю ночь звучали сигналы воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.