Глава Херсонской ВГА Сальдо в клинике Склифосовского в Москве с признаками отравления
Глава военной администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в искусственной коме в реанимационном отделении больницы Склифосовского с симптомами отравления.
«Сегодня его доставили из Крыма в Москву в искусственной коме на специальном самолете», — сообщил российский Telegram-канал Baza. Его состояние оценивается как критическое, в качестве возможной причины упоминается отравление.
Сальдо находится в московском Институте скорой помощи им. Склифосовского — специальной клинике, которая также специализируется на отравлениях. Сначала его госпитализировали с подозрением на инфаркт и инсульт, но подозрение не подтвердилось. Вместо этого врачи высказали подозрение, что его отравили.
66-летний Сальдо родился в Украине и еще до российского вторжения был политически активен. Он был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, после чего до 2014 года был депутатом парламента от партии экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году проиграл выборы мэра Херсона. Вскоре после начала СВО Сальдо был назначен главой ВГА Херсонской области.
Опубликовано: Тарас Медведев
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