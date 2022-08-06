Кадыров встретился с Шойгу и обсудил деликатные вопросы СВО

В своем Телеграм Рамзан Кадыров рассказал о встрече в Сочи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и тех темах на которые велась беседа.

Глава Чечни отметил высокую оценку действий подразделений республики во время специальной военной операции и сообщил о формировании в республике еще трех батальонов и полка Минобороны РФ.

Что до деликатных вопросов, до Рамзан Кадыров описывает их так.

«В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле все обстоит намного сложнее и серьёзнее. При зачистке территорий необходимо свести на минимум ущерб населенным пунктам, а также избежать жертв среди местного населения», - рассказал Кадыров.

Он также отметил, что стратегия сил СВО «требует хорошей подготовки, грамотного подхода и, само собой, времени».

«Нужно понимать, что это не война, а специальная военная операция, где есть конкретные цели, которых необходимо достичь», - подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава Чечни был удостоен звания Героя ЛНР.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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