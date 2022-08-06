Медведев заявил, что ВС РФ возвращают жителям Донбасса «преступно нажитое» Киевом

Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал идею Зеленского о конфискации российского имущества.

В субботу, 6 августа 2022 года, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале поделился с аудиторией своим мнением касательно внесённого Владимиром Зеленским в Верховную Раду проекта о конфискации 903 объектов на территории Украины, правом собственности на которые обладает Россия.

Медведев заявил, что пока Зеленский занимается бумажной волокитой, российские военнослужащие возвращают мирным жителям Донбасса то, что незаконным путём нажил киевский режим.