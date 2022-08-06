МИД Сенегала обвинил полицию Канады в избиении своего дипломата

Сенегал обвинил канадскую полицию в «жестоком избиении» одного из своих дипломатов, дислоцированных в Оттаве.

В МИД Сенегала заявили, что вызвали временного поверенного в делах посольства Канады в Дакаре, чтобы «решительно осудить акт расизма и варварства».

«Канадская полиция провела обыск в доме сенегальского дипломата в Оттаве во вторник, во время которого применила унизительное физическое и моральное насилие, на глазах у свидетелей и в присутствии детей», — заявили в Дакаре, не уточнив причины.

Допрошенные в пятницу вечером полицейские из пригорода Квебека Гатино, федеральной столицы Канады, признали ссору, которая произошла во вторник.

«Несмотря на напоминание о статусе потерпевшего, как дипломата и о неприкосновенности его жилища, полицейские надели на него наручники и жестоко избили до такой степени, что потребовалась госпитализация», — сообщается пресс-релизе МИД Сенегала.

Эта версия событий была категорически отвергнута канадской полицией, которая утверждает, что обыск был санкционирован постановлением суда, который был проинформирован о том, что данное лицо имеет дипломатический статус.

В полиции города Гатино (SPVG)отметили, что во время обыска «женщина-полицейский получила удар в лицо и была ранена», поэтому полиция решила арестовать дипломата , но тот «сопротивлялась аресту и укусила второго полисмена».

Канадская полиция потребовала судебного разбирательства против дипломата и заверила, что будет сотрудничать «в расследовании в условиях полной прозрачности».