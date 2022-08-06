ИГ* совершили теракт в столице Афганистана, есть погибшие
Исламское государство* взяло на себя ответственность за взрыв бомбы в Кабуле.
В субботу, 6 августа 2022 года, международное агентство новостей «Рейтер» сообщило о взрыве бомбы на улице Кабула, в результате чего скончались 8 человек, ещё 22 человека получили ранения разной степени тяжести.
Сотрудник агентства Мохаммад Юнус Явар заявил, что террористическая организация мусульман-суннитов «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле.
* Запрещённая в России террористическая организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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