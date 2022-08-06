Reuters: Россия заявляет, что на Украине уничтожены системы HIMARS и Alder

Россия заявила, что ее силы уничтожили украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) наряду с поставляемым США оружием, что значительно усилило военные усилия Киева

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что силы России ликвидировали украинское оружие, в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142 американского производства (HIMARS).

Конашенков не уточнил, сколько систем, по сообщениям, было нацелено российскими войсками.

Но он сказал, что российские войска также нанесли удары по взводам РСЗО "Град", гаубицам советской эпохи "Гвоздика" и Д-30 в поддерживаемой Москвой Донецкой Народной Республике и Николаевской области.

Newsweek связался с Министерством обороны Украины по поводу последней оценки Москвой своих достижений.

Украинские и американские официальные лица сообщили, что по меньшей мере 16 HIMAR были доставлены киевским силам, и, как сообщается, еще больше в пути.

Также планируется поставка новой партии боеприпасов для систем в рамках военного пакета стоимостью 1 миллиард долларов, о котором администрация Байдена объявит на следующей неделе, сообщает Reuters.