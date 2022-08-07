CNN: граничащие с Украиной страны Евросоюза теряют туристов
Издание CNN сообщает, что ближайшие к Украине страны Европейского союза начали испытывать дефицит туристов.
Американское новостное агентство CNN уведомляет, что после начала российской военной спецоперации в граничащих с Украиной страной ЕС стало значительно меньше туристов: так, приток туристов в Польшу упал до 40 процентов, в Венгрию до 45, а в Литве туристов стало меньше на 39 процентов. Наиболее всего в этом плане пострадала Словакия, где туристов стало меньше практически два раза.
По данным CNN, результаты опросов жителей этих стран указывают на то, что туристы не желают посещать их из-за близости боевых действий в Украине и нередких звуков взрывов, которые доносятся с территории украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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