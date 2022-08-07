Основатель группы Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта в Украине

Основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в разжигании конфликта в Украине.

Британский музыкант Роджер Уотерс в своем интервью CNN назвал президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена военным преступником. По мнению музыканта американский президент Байден не делает ничего для того, чтобы остановить военный конфликт между Россией и Украиной.

Музыкант утверждает, что президент США должен убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в переговоры с Владимиром Путиным. Всю вину в этой ситуации Роджер Уотерс возлагает на НАТО за ее продвижение к границам России.