Основатель группы Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта в Украине

Основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в разжигании конфликта в Украине.

Британский музыкант Роджер Уотерс в своем интервью CNN назвал президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена военным преступником. По мнению музыканта американский президент Байден не делает ничего для того, чтобы остановить военный конфликт между Россией и Украиной.

Музыкант утверждает, что президент США должен убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в переговоры с Владимиром Путиным. Всю вину в этой ситуации Роджер Уотерс возлагает на НАТО за ее продвижение к границам России.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 


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