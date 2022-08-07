Сумма в 370 миллиардов долларов является крупнейшей инвестицией, когда-либо сделанной в Соединенных Штатах для борьбы с изменением климата.

После 18 месяцев переговоров и длительных дебатов Сенат США готов одобрить «грандиозный план» Джо Байдена по климату и здоровью.

«Я думаю, что это пройдет», — сказал Трамп журналистам в воскресенье утром об инвестиционном плане на 430 миллиардов долларов.

Демократы имеют незначительное большинство в Сенате, и им нужны только их голоса, чтобы принять документ.

В случае одобрения законопроект затем вернется в Палату представителей с демократическим большинством в пятницу для окончательного голосования, прежде чем он будет подписан Джо Байденом.

