Сенат США готов принять климатический план Байдена
Сумма в 370 миллиардов долларов является крупнейшей инвестицией, когда-либо сделанной в Соединенных Штатах для борьбы с изменением климата.
После 18 месяцев переговоров и длительных дебатов Сенат США готов одобрить «грандиозный план» Джо Байдена по климату и здоровью.
«Я думаю, что это пройдет», — сказал Трамп журналистам в воскресенье утром об инвестиционном плане на 430 миллиардов долларов.
Демократы имеют незначительное большинство в Сенате, и им нужны только их голоса, чтобы принять документ.
В случае одобрения законопроект затем вернется в Палату представителей с демократическим большинством в пятницу для окончательного голосования, прежде чем он будет подписан Джо Байденом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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