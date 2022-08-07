Немецкий политик Алиса Вайдель дала интервью газете ZDF, где сообщила, что страны коллективного Запада ошиблись, отказавшись закреплять нейтральный статус за Украиной.

Лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель утверждает, что страны НАТО совершили ошибку, не учтя озабоченностей России возможным вступлением Украины в Североатлантический альянс. По мнению Вайдель, Запад должен был публично исключить вступление Украины в НАТО, тем самым закрепив нейтральный статус за этой страной.

Алиса Вайдель напоминает, что правительство России неоднократно подчёркивало, что вероятность вступления Украины в НАТО является красной чертой для Кремля.