ООН подготавливает миссию для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал начало расследования удара ВСУ из РСЗО по изолятору в Еленовке.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью радиостанции «Таймс» заявил о подготовке миссии ООН, которая проведёт независимое расследование ракетного удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, где находились пленённые украинские солдаты.
Полянский также отметил, что к разбирательству произошедшего составе группы независимых экспертов в Еленовке должны присоединиться представители международного комитета Красного Креста.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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