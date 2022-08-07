ООН подготавливает миссию для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал начало расследования удара ВСУ из РСЗО по изолятору в Еленовке.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью радиостанции «Таймс» заявил о подготовке миссии ООН, которая проведёт независимое расследование ракетного удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, где находились пленённые украинские солдаты.

Полянский также отметил, что к разбирательству произошедшего составе группы независимых экспертов в Еленовке должны присоединиться представители международного комитета Красного Креста.