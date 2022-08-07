Зеленский выдвинул ультиматум РФ на случай референдумов в Херсоне и Запорожье

Владимир Зеленский заявил о полном разрыве контактов с Россией в случае проведения референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также республиках Донбасса.

Вечером 7 августа Владимир Зеленский сообщил, что Украина окончательно прекратит переговоры с Москвой в случае, если в Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске пройдут референдумы о присоединении к составу России. По мнению Зеленского, после проведения подобных референдумов с правительством РФ разорвёт контакты весь мир.

Примечательно, что ранее временные гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей допустили, что референдум о вхождении регионов в состав России пройдёт 11 сентября. В тот же день может пройти голосование о принятие Донбасса в состав России.