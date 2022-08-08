Лукашенко потребовал «не кувыркаться» на Миорском металлопрокатном заводе

8 августа Александр Лукашенко совершил рабочий визит на Миорский металлопрокатный завод, оценив его работу.

Утром понедельника белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на территорию Миорского металлопрокатного завода, сразу же начав жёсткую беседу с руководством предприятия. По словам Лукашенко, управленцы завода не должны допустить банкротства металлопрокатного комбината.

Обращаясь к начальнику предприятия, Александр Лукашенко попросил "не кувыркаться", поскольку здесь тоже работают люди, нуждающиеся в стабильной зарплате и достойном рабочем месте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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