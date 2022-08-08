Песков исключил скорую встречу Путина и Зеленского для личных переговоров

Дмитрий Песков утверждает, что в ближайшее время личная встреча Путина и его украинского коллеги Зеленского не состоится.

Днём воскресенья глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для того, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первую личную встречу для переговоров о завершении специальной военной операции армии РФ в Украине.

По данным Пескова, в настоящее время Россия и Украина не ведут никаких переговоров, однако личная встреча лидеров двух государств станет возможной после того, как делегации от Киева и Москвы возобновят переговорную деятельностью и добьются соответствующих результатов.