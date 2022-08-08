Песков: Эрдоган внёс вклад в переговоры РФ и Украины, но Киев «ушёл с радаров»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил вклад президента Турции Тайипа Эрдогана в переговоры между Украиной и Россией.

8 августа Дмитрий Песков сообщил, что в Москве ценят личный вклад турецкого президента Тайипа Эрдогана в проведение переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись в конце марта в Стамбуле. Также Песков оценил результаты турецких переговоров по зерну.

Тем не менее, Дмитрий Песков напомнил, что сейчас правительство Украины "ушло с радаров" и не желает вести переговоры с Россией вопреки усилиям Эрдогана.