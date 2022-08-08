Spiegel: канцлер Германии Олаф Шольц может не выпутаться из финансового скандала

Авторитетное немецкое издание Spiegel сообщает, что в финансовом скандале вокруг экс-соратника канцлера ФРГ Олафа Кольца, появились новые детали, которые не на шутку тревожат правительство.

Неделей ранее прокуратура Кельна уже отправила 140-страничное дело в Парламентский следственный комитет Гамбурга, что «омрачило» настроение канцлера ФРГ Олафа Шольца. Проблем добавляет тот факт, что в финансов скандале появились новые детали.

Речь идет о банке Варбурга, который напрямую связан с экс-соратником канцлера ФРГ Йоханнесом Кармом. Следственный комитет вышел на него в рамках расследования о возможном влиянии ведущих немецких политиков социал-демократической партии (СДПГ) на выплату банком налогов. Так, в 2016 году Шольц встречался с акционером банка Олеариусом, а сразу после этого банк отказался от дополнительных налоговых платежей в размере 47 миллионов евро. Сам Шольц утверждает, что не помнит всех деталей той встречи.

Правда позже выяснилось, что прокуратура имеет переписку чиновницы банка с подругой, в которой говорит об отказе о выплате налогов. Он сообщает, что ее «коварный план» раскрылся и она дает показания. Кроме того, прокуратура выявила несколько фактов удаления электронных писем и сфальсифицированных записей. Исходя из этого прокуратура вышла на Карса, при обыске у которого было обнаружено более 200 тысяч евро наличными.

При этом сам Олаф Шольц оказался в центре скандала абсолютно случайно. Прокуратура и следственные органы начали проверку после инцидента на парламентской вечеринке партии СДПГ, которая прошла 1 июня 2022 года. На мероприятии присутствовало около тысячи человек. Не менее восьми присутствующих пострадали от подмешанных наркотиков.