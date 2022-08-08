Лукашенко исключил введение налога на сбор грибов и ягод в Беларуси

Александр Лукашенко считает глупым налог для белорусов на сбор лесных ягод и грибов.

В воскресенье Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, где сообщил, что не доволен введением налога на сбор ягод и грибов в лесах Беларуси. По словам Лукашенко, данный налог является глупостью, поскольку простые люди на местах имеют право зарабатывать больше.

Также Александр Лукашенко заверил, что введение подобного налога в Беларуси исключено до тех пор, пока он является президентом данной страны.