Лукашенко исключил введение налога на сбор грибов и ягод в Беларуси
Александр Лукашенко считает глупым налог для белорусов на сбор лесных ягод и грибов.
В воскресенье Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, где сообщил, что не доволен введением налога на сбор ягод и грибов в лесах Беларуси. По словам Лукашенко, данный налог является глупостью, поскольку простые люди на местах имеют право зарабатывать больше.
Также Александр Лукашенко заверил, что введение подобного налога в Беларуси исключено до тех пор, пока он является президентом данной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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