Байден «обеспокоен» продолжением китайских учений, но не ожидает эскалации напряженности в отношении Тайваня

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 8 августа, что он обеспокоен продолжением китайских военных учений вблизи Тайваня, но сказал, что не ожидает эскалации.

«Я не беспокоюсь, но меня беспокоит, что они так взволнованы. Я не верю, что они сделают больше, чем делают сейчас», — сказал он журналистам.

Китайская армия начала масштабные маневры вокруг Тайваня на следующий день после отъезда из Тайбэя главы американских депутатов Нэнси Пелоси, визит которой вызвал гнев Пекина.

Эти учения, по крайней мере, в такой конфигурации, должны были закончиться в полдень воскресенья, по данным Управления морской безопасности Китая.

Позже появилась информация, что маневры продолжатся до 15 августа.