Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов

Соединённые Штаты заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на один миллиард долларов.

В понедельник, 8 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны США анонсировала новый пакет военной помощи Украине, размер которого составляет один миллиард долларов США.

Согласно заявлению американского оборонного ведомства, для нужд ВСУ на Украину планируется поставка противотанкового ракетного комплекса Javelin, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны HASAMS.