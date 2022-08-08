Всемирный банк выделил Украине помощь в размере 4,5 млрд долларов

США выделили транш в 4,5 млрд долларов для подкладывания бюджета Украины, которой уже нечем платить пенсии.

В поддержку правительства Владимира Зеленского, которому пришлось бороться с экономическими последствиями войны, Всемирный банк мобилизовал 4,5 миллиарда долларов, сообщили в пресс-релизе ВБ.

В понедельник Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов за счет средств, предоставленных Соединенными Штатами, чтобы помочь правительству удовлетворить «насущные потребности, вызванные войной».

Эта дополнительная помощь должна, в частности, позволить правительству и местным властям покрывать социальные, пенсионные или медицинские расходы, уточняет Всемирный банк.