Пленный Вадим Агафонов заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс, чтобы начать войну с Россией.

В понедельник, 8 августа 2022 года, попавший в плен украинец Вадим Агафонов рассказал прессе, что Вооружённые силы Украины вели боевую подготовку среди военнослужащих для нападения на территорию Донбасса.

Агафонов утверждает, что командование внушало рядовым солдатам, что они должны забрать Донбасские земли и пойти дальше, а также убеждали в том, что западные союзники киевского режима будут оказывать всю необходимую помощь ВСУ в нападении на Россию.