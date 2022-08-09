Историки рассказали, почему карелы бежали от шведов к русским

Карелы - один из населяющих северо-западную часть России финно-угорских народов, причем, живут они не только в Карелии, но и таких областях, как Мурманская, Ленинградская и Новгородская.

Ответ на него есть — оказывается, все они являются потомками переселенцев, которые прибыли сюда еще в 16 веке из ряда уездов так называемой Водской пятины - части бывшего Новгородского княжества, вошедшего к тому времени в состав Русского государства.

Произошло это после поражения России в одной из многочисленных русско-шведских войн, когда Швеции по договору перешли названные земли. Но по какой причине карелы выбрали в качестве своих соседей именно русских, а не шведов - видимо, для них это имело большое значение, если они были согласны отправиться за многие сотни километров от родной земли?

Когда и почему карелы переселились в Тверскую область:

Причина оказалась предельно простой — близость русских по религиозному признаку, поскольку те исповедовали православие. Кроме того, русский язык оказался карелам ближе шведского, поскольку последний входил в германскую группу.

Ну и кроме того, шведы исповедовали лютеранство и были достаточно нетерпимы к иноверцам, начав процесс их насильственного обращения. Наконец, карелы долго жили вместе с русскими и просто привыкли к соседству с ними.

Неудивительно, что когда в 1580 году началась война с шведами, карелы активно выступили на стороне русских и начали партизанское движение на занятых их врагами территориях. Несмотря на это, война оказалась для России не слишком удачной (она к тому времени была ослаблена Ливонской войной) и в 1583 году по условиям Плюсского перемирия потеряла некоторые свои северные территории.

Оставаться на них многие карелы после этого не захотели и для переселения, разумеется, выбрали близкую им Россию. Причем, не только в уже названную Тверскую область, но также побережье Балтики и Новгородскую землю, где они стали затем известны как соответственно тихвинские и валдайские карелы.

Всего тогда переселилось около 30 тысяч человек, что по меркам того времени было очень много — примерно треть населения Москвы.

И с тех пор карелы уже несколько столетий живут в России, частично ассимилировавшись, но при этом и сохранив свои национальные особенности. Некоторые их них даже используют в общении друг с другом карельский язык, правда, он несколько отличается от того, на каком сейчас говорят на их исторической родине.

Дело в том, что поскольку тверские карелы жили изолированно от других финно-угорских народов, они соответственно заимствовали из их языков гораздо меньше новых слов. Другими словами, их язык изменился значительно меньше, то есть, его можно считать более архаичным или классическим вариантом карельского языка.

Еще немного истории переселения карелов в Россию:

Правда здесь стоит добавить, что количество владеющих карельским языком людей на территории Тверской области в настоящее время крайне невелико.

Так, согласно переписи 2010 года на его знание указало всего 25 человек, что неудивительно — по большому счету он не слишком нужен, поскольку длительное проживание в окружении русских постепенно отменило необходимость в нем.

Карелы и в 17 веке часто переходили в Россию с занятых шведами территорий, тем более, что русские власти всячески поощряли это. Что неудивительно — северные земли были мало обжитыми и лишнее население им явно шло на пользу.

Таким переселенцам выдавались деньги на обустройство и оказывалась иная помощь, а также предоставлялись земельные участки. Это сильно беспокоило шведов, земли которых становились безлюдными и исправлять такую ситуацию им приходилось переселением финнов и даже жителей коронных территорий.

Несколько раз такое положение дел становилось причиной дипломатических конфликтов между Швецией и Россией, но русские не меняли свою политику — всех, кто переходил к ним из Карелии, они никогда не выдавали назад.