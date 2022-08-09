TWP: Зеленский потребовал запретить въезд в страны Запада для всех россиян

Президент Украины обратился к странам Запада с призывом запретить въезд на свою территорию для всех граждан России.

Во вторник, 9 августа 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской газете «Вашингтон пост», где заявил что важнейшие антироссийские санкции – запрет на въезд в западные страны для всех граждан РФ, включая даже тех россиян, которые покинули Россию в знак солидарности с Украиной.

Зеленский утверждает, что таких образом он якобы «призовёт к ответственности всё население», которое по мнению главы киевского режима должны жить в России «пока не изменят свою философию».