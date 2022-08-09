Трамп сообщил, что его виллу обыскало ФБР из-за намерения участвовать в выборах
Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на обыск в его вилле в Мар-а-Лаго.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго подверглось обыску со стороны ФБР.
По словам экс-главы Белого дома, обыск в его вилле был произведен в связи с намерением принять участие в следующий президентских выборах.
"Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, и связал это с его возможным участием в выборах-2024", - передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что администрация Джо Байдена - это худшее, что когда-либо происходило с Соединенными Штатами.
Также он отметил, что действия Байдена были ужаснее, чем пяти худших президентов США вместе взятых.
Опубликовано: Николай Скира
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