CNN: Обыск ФБР в резиденции Трампа связан с незаконным вывозом секретных документов из Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, 8 августа, что его резиденция во Флориде подверглась обыску Федерального Бюро Расследований США (ФБР).

Трамп утверждает, что является жертвой "политического преследования". Однако он не указал причину этой акции ФБР, сообщает CNN

Обыск в особняке Трампа во Флориде начался рано утром.

"Наш народ живет в темные времена, мой прекрасный дом подвергся налету, находится в осаде и оккупирован многочисленными агентами ФБР . Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул в своем заявлении Трамп.

По данным CNN, сотрудники правоохранительных органов оказались сосредоточены в районе, где расположены офисы и личный штаб Трампа.

"Этот необъявленный рейд на мой дом не был ни необходимым, ни уместным. Это недоработка прокурора, использование системы правосудия в качестве оружия и нападение радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году", — сказал Трамп.

По его мнению, такая атака могла произойти только в худших странах третьего мира. Он утверждает, что Америка стала коррумпированной страной на уровне, которого никогда не было. По словам политика, его травля продолжается уже много лет и не собирается заканчиваться.

"Беззаконие, политические преследования и охота на ведьм должны быть разоблачены и остановлены… Я буду продолжать бороться на благо великой американской нации", — заявил Дональд Трамп.

Американские СМИ отмечают, что министерство юстиции и ФБР не ответили на запрос о комментариях по поводу обыска в особняке Трампа во Флориде.

The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что обыск касался документов, в том числе секретных, которые Дональд Трамп вопреки закону вывез с собой из Белого дома во Флориду.

Как сообщает CNN, обыск был связан с исследованием документов, в том числе под грифом "совершенно секретно", которые Трамп взял с собой в свой особняк во Флориде.

В феврале этого года Национальный архив сообщил, что Трамп вернул 15 коробок с бумагами. Среди них были, в числе прочих, переписка между ним и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Один из сыновей экс-президента Эрик Трамп также сообщил Fox News, что следователи заинтересовались документами.

Однако CNN сообщило, что в июне следователи допросили адвокатов бывшего президента, которые показали им, где в подвале дома хранятся другие документы. Вскоре после этого ФБР потребовало обеспечить сохранность документов, в результате чего комната была заперта. По словам представителей Белого дома, ни президент Джо Байден, ни другие высокопоставленные чиновники, кроме главы ФБР и генерального прокурора, не знали об ордере на обыск в собственности Трампа.