Лукашенко призвал поддерживать стабильность в стране, иначе «нас быстро подожгут»

В годовщину событий августа 2020 года Александр Лукашенко напомнил о необходимости сохранять стабильность в стране.

На расширенном совещании по вопросам экономики президент Беларуси не преминул вспомнить, что главной составляющей благополучия в стране является мир.

«Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся», - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Минске в рамках очередного этапа проверки территориальной обороны будут созданы подразделения территориальных войск численностью свыше 300 человек.

Минобороны Беларуси сообщает, что тероборона будет участвовать в охране объектов жизнедеятельности населения и поддерживать правопорядок в общественных местах вместе с ОВД.